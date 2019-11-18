Рейкьявик, , 21:17 — REGNUM Административный директор крупной исландской рыболовной компании Samherji Форестеинн Мар Бальдвинссон уволился после начала расследования о предположительном вовлечении компании в коррупционные схемы.

Дело в том, что ранее на сайте WikiLeaks были опубликованы порядка трех тысяч документов, согласно которым Samherji в 2012 году предположительно заплатила в виде взятки 8 миллионов долларов двум министрам из Намибии — Бернарду Эсау и Саки Шангала — для обеспечения себе доступ к рыболовным квотам в Африке. Также, согласно документам, исландская компания переводила прибыль от ловли рыбы (прежде всего макрели) через сеть офф-шоры на Маршалловых островах. В этих же файлах утверждается, что Samherji укрыло от бюджета Исландии порядка 69,7 млн долларов в период с 2011 по 2018 год. Об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир британской газете Guardian в связи с этим заявила: «Если обвинения в отношении Samherji подтвердятся, то появится причина для серьезного беспокойства по поводу всей исландской промышленной активности».