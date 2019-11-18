Верхний Уфалей, Челябинская область, , 20:02 — REGNUM В челябинском Верхнем Уфалее под суд отдан инженер одного из отделов мэрии Валерий Ч. Ему вменяют покушение на получение взятки, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следователи утверждают, что собрали по этому делу все необходимые доказательства.

Как сообщало ИА REGNUM, инженер был задержан 29 августа в Челябинске. По версии следствия, это произошло при получении им 250 тыс. рублей. В обмен на деньги от него ожидали подписание акта о выполнении работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

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