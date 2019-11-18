Рим, , 20:00 — REGNUM Тремя лучшими городами Италии по качеству жизни являются Тренто, Порденоне и Сондрио, передает Italia Oggi в понедельник, 18 ноября, со ссылкой на результаты экспертного исследования, проведенного совместно с римским университетом La Sapienza.

Большинство городов с высоким качеством жизни располагаются в экономически более благополучной северной части страны.

Из крупных городов Италии высокие позиции в списке заняли Болонья и Флоренция, ближе к концу перечня оказались Рим, Мессина и Палермо.