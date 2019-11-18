Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Видеоигры Dead Island 2 и Saints Row 5 всё ещё находятся в стадии разработки. Об этом 18 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Генеральный директор Koch Media (компания владеет издательством Deep Silver Publishing и в свою очередь является подразделением THQ Nordic) Клеменс Кундратиц заявил, что геймеры обязательно увидят обе вышеназванные игры. Он добавил, что Dead Island является для компании очень важным брендом и поэтому задержка является лишь свидетельством того, что разработчики пытаются всё сделать «правильно».

Кундратиц также подтвердил информацию о том, что студия Volition продолжает работу над созданием пятой части Saints Row.

Напомним, оригинальная игра Dead Island вышла в сентября 2019 года на PS3, Xbox 360 и ПК, она представляет собой шутер отпервого лица с элементами ролевой игры и Survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов). Saints Row — это игра, предлагающая геймерам стать главарём банды в большом городе.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик Age of Empires 4 ответил на вопрос о микротранзакциях в игре