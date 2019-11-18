Приштина, , 19:58 — REGNUM 18 ноября, выступая на конференции «Вера как инструмент мира», организованной президентом Албании Илиром Метой при поддержке Государственного департамента США в Тиране, президент Косово Хашим Тачи заявил, что Косово является примером позитивного влияния религии на укрепление мира.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президент Тачи подчеркнул, в ходе Косовской войны сторонам удалось воздержаться от смешивания религиозных и политических вопросов, а в ходе послевоенного периода вера сыграла важную роль в построении мира и толерантности, а также в борьбе против радикальных элементов и экстремизма.

Президент Косово рассказал о созданном им Комитете за правду и примирение, основными поборниками которого стали косовские религиозные лидеры всех конфессий.

По словам Тачи, религиозные лидеры Косово создали мост для коммуникации и сотрудничества между представителями различных конфессий.

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