Нью-Дели, , 19:56 — REGNUM В национальном столичном регионе Дели отменили систему «чет-нечет» для автомобильного транспорта. Об этом 18 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на пресс-конференцию главного министра Дели Арвинда Кеджривала.

В официальном заявлении Арвинд Кеджривал подчеркнул, что состояние атмосферы в северной Индии позволяет отказаться от ограничений на движение автомобильного транспорта. По словам главного министра Дели, «теперь в системе «чет-нечет» нет никакой необходимости».

Напомним, что в конце октября 2019 года северную Индию укутал плотный смог, вызванный горением пожнивных остатков на полях Харьяны и Панджаба к западу от Дели. В крупных городах региона индекс загрязнения воздуха превысил отметку в 400 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения. Для стабилизации экологической ситуации в Дели была введена система «чет-нечет». В рамках указанной инициативы жителям Дели было запрещено использовать автомобили с номерами, заканчивающимися на нечетную цифру, по нечетным дням. Соответственно, по четным дням запрет действовал для автомобилей, последняя цифра которых является чётной.