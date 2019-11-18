Липецк, , 19:40 — REGNUM В Липецкой области на учете подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии состоят более 29 тысяч человек, которые используют 42 тыс. 287 единиц оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 2019 году инспекторы Росгвардии проверили почти 83% владельцев оружия — более 24 тысяч человек. После проверок из-за нарушений было составлено две тысячи административных протоколов, 747 лицензий аннулировали. У липчан изъяли 921 единицу огнестрельного оружия, 49 — газового, а также более 15 тысяч патронов.

Добровольно жители региона сдали 419 единиц оружия и 1349 патронов. За это липчане получили вознаграждение — всего около 600 тысяч рублей.