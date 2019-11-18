Москва, , 19:38 — REGNUM В Южном Федеральном округе на заправках недолив топлива может достигать 15%, причём это топливо не везде соответствует заявленному качеству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил руководитель технической службы Itella в России Дмитрий Макаревич.

«Могу подтвердить касаемо дизельного топлива, что подобная проблема существует, — сказал он. — Но сразу же оговорюсь, что есть АЗС наливающие дизельное топливо в полном объёме. В среднем в Московском регионе недолив составляет от 2% до 5%, в других регионах — от 5% до 10%. Отдельно выделю ЮФО, так как там можно недосчитаться 15%, к тому же топливо не везде соответствует заявленному качеству. В текущей экономической обстановке нет возможности закрывать на это глаза».

При этом эксперт констатировал, что из-за недолива топлива компании несут очень большие убытки, а методов борьбы с этим явлением пока нет, так как обращения в головные компании результата не дают.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства промышленности и торговали РФ, в России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза.

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