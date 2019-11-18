Москва, 18 ноября 2019, 19:38 — REGNUM В Южном Федеральном округе на заправках недолив топлива может достигать 15%, причём это топливо не везде соответствует заявленному качеству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил руководитель технической службы Itella в России Дмитрий Макаревич.
При этом эксперт констатировал, что из-за недолива топлива компании несут очень большие убытки, а методов борьбы с этим явлением пока нет, так как обращения в головные компании результата не дают.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства промышленности и торговали РФ, в России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза.
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