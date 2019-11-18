Екатеринбург, , 19:38 — REGNUM В Екатеринбурге начнут брать деньги за вход на территорию Ботанического сада Уральского отделения РАН. Об этом заявила директор сада Ирина Петрова, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин у себя в Facebook.

Руководительница ответила Сергину в письменном виде. Как оказалось, сейчас в саду согласовывают все необходимые организационные и технические детали. Как только все они будут согласованы, то информацию об этом разместят на сайте учреждения.

Пока посещение территории остаётся бесплатным. С какого времени изменят режим посещения сада, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге защитили три сквера от застройки. Они получили статус особо охраняемых природных территорий местного значения.

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