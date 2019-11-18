Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Креативный директор проекта видеоигры Age of Empires 4 Адам Изгрин ответил на вопрос о том, будут ли в игре микротранзакции. Об этом 18 ноября сообщил журнал PC Gamer.

«Идея микротранзакций в стратегической игре в реальном времени — не круто», — сказал Изгрин. Он добавил, что максимум на что готовы пойти разработчики — это реализация модели дополнений (DLC).

Напомним, компания Microsoft показала геймплей стратегии в реальном времени (RTS) Age of Empires 4 14 ноября на фестивале X019. Предыдущая часть известной игровой серии вышла в 2005 году.

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