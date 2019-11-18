Курган, , 19:29 — REGNUM Курган заполонили топиарами из искусственного газона из-за лени чиновников, которые нашли лёгкий путь обустройства городских пространств, предположил зауральский блогер Илья Винштейн. Почему топиарные фигуры в столице Зауралья — это «грубо, топорно и нелепо», он постарался объяснить на своём сайте.

На другом сайте — госзакупок — курганский блогер нашёл информацию о стоимости топиарных фигурок: «Дерево счастья» — 228 тыс. рублей, «Яблоко с бабочкой» — 257 тыс. рублей, «Три матрёшки» — 334 тыс. рублей, и так далее. Разбег цен понятен. Причём, как выяснил блогер, вышеперечисленные фигуры устанавливались в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Поставщиками фигур из искусственной зелени явились предприниматели из Москвы и Тюмени.

Меж тем топиар — это одно из старейших садово-парковых искусств, отмечает Винштейн.

«Ключевой момент здесь заключается в том, что натуральная топиарная фигура является объектом, который органично вписан в ландшафт местности. Проще, зелёная фигура должна находиться на зелёном фоне или поверхности, только тогда она вписывается в общий контекст. На создание кустарниковой скульптуры надо потратить очень много времени и энергии. «, — поясняет блогер.

Топиарные фигуры из искусственного газона в Кургане почему-то «администрация втыкает в хаотичном порядке» на асфальт и на тротуарную плитку. .

«Никому в Париже не придёт в голову устанавливать белую фигуру медведя из искусственного снега в июле. Это абсурд. Таким же абсурдом является зелёная фигура, из искусственного газона вмёрзшая в 10-ти сантиметровый слой спрессованного снега», — отмечает блогер Илья Винштейн.

Почему это «грубо, топорно, нелепо» происходит в Кургане? Потому что, как считает зауральский блогер, местные чиновники предпочитают «открыть каталог, полистать странички, выбрать слона, матрёшку и бабочку на яблоке, а потом с чувством выполненного долга отправиться на обед».

Напомним, ранее на тему топиаров из искусственного газона рассуждал курганский урбанист Роман Овчинников, который в шутку предлагал брендировать столицу Зауралья в столицу топиаров. Что касается финансирования установки малых архитектурных форм из искусственного газона, как отмечал ранее глава Кургана Андрей Потапов, она оплачивается не только за счёт муниципального бюджета, но финансируется также бизнес-сообществом и госучреждениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Топиары как бренд Кургана: жители города обсуждают предложение урбаниста