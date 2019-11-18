Курск, , 19:29 — REGNUM В Курской области за неделю с 11 по 17 ноября было зарегистрировано 185 случаев пневмонии. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшее число заболевших зафиксировано среди детей от семи до 14 лет.

За эту же неделю было зафиксировано 4636 случаев заболевания ОРВИ и ни одного случая гриппа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее из-за пневмонии на карантин была закрыта школа №43 в областном центре.

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