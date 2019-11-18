Липецк, , 19:16 — REGNUM В Липецкой области с начала 2019 году сотрудники МВД выявили 446 экономических и налоговых преступлений, из которых 311 относятся к категории тяжких или особо тяжких, а 154 были совершены в крупном или особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного УМВД.

240 преступлений экономической и налоговой направленности было раскрыто за девять месяцев 2019 года. Общий ущерб от них составил почти полмиллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов пресекли 165 случаев мошенничества и 60 случаев присвоения и растраты, а также задокументировали 30 фактов получения взяток — это на 36% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Всего в регионе было выявлено 153 преступления коррупционной направленности, из которых 61 было совершено против интересов государственной власти, госслужбы и органов местного самоуправления. Также было возбуждено два уголовных дела о незаконной организации азартных игр.

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