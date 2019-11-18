Москва, , 19:27 — REGNUM Московский городской суд 18 ноября оставил в силе решение Замоскворецкого суда столицы, который присудил компенсацию семье, пострадавшей при обрушении моста в парке Горького в ночь на 1 января 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Отметим, что семейная пара из столицы добилась в суде компенсации от парка Горького. Однако Замоскворецкий районный суд удовлетворил иск частично. Потерпевшие, получившие ушибы при обрушении, требовали компенсации за моральный ущерб в размере 500 млн рублей. Суд снизил сумму до 40 тыс. рублей на каждого пострадавшего. Всего семья получила 120 тыс. рублей. Истец обжаловал приговор, но проиграл.

«В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Замоскворецкого районного суда Москвы по исковому заявлению Давыдова Д.В., Новиковой Н.А. в своих интересах и интересах несовершеннолетнего к ЦПКиО имени Горького о компенсации морального вреда. Коллегия судей Мосгорсуда по гражданским делам, рассмотрев апелляционные жалобы, постановила — оставить решение суда первой инстанции без изменения, жалобы без удовлетворения», — отметил представитель Мосгорсуда.

Как сообщало ИА REGNUM, после обрушения деревянного моста в парке Горького в больницы попали 12 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увольнении директора парка Марины Люльчук.

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