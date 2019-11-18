Курск, , 19:06 — REGNUM В Курской области за неделю с 11 по 17 ноября было зарегистрировано 4636 случаев заболевания ОРВИ, 80,7% заболевших — дети. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости находится почти на 40% ниже эпидемического порога. Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.

Прививки от гриппа сделали 342 тысяч человек, или 31,7% от общего числа жителей Курской области. Прививочная кампания продолжается.

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