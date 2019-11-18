Черкесск, , 19:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будут построены сразу два ледовых дворца. Ранее в республике не было ни одного подобного спортивного объекта. Одна из ледовых арен появится в городе Черкесске, другая — в Карачаевске. Об этом в ходе прямого эфира на телеканале «Карачаево-Черкесия» сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Старт ледового комплекса на 200 мест в Карачаевске будет дан на год раньше — в 2020 году. В Черкесске строительство начнется в 2021 году. Ледовый дворец разместится рядом со стадионом «Нарт» в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».

Как отметили в пресс-службе главы и правительства субъекта, за десять лет, начиная с 2011 года, в республике построено 60 спортивных объектов, а также 30 малых спортплощадок. Это способствовало тому, что число занимающихся спортом граждан увеличилось с 11 до 38,5%.