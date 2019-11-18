Липецк, , 19:00 — REGNUM В Липецкой области за девять месяцев 2019 года было выявлено 1080 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Из всех выявленных преступлений 793 относились к категории тяжких и особо тяжких, 248 было совершен в крупном и особо крупном размере, 669 случаев были связаны с продажей наркотиков.

В суд отправились уголовные дела по 398 преступным эпизодам. Из незаконного оборота липецкая полиция изъяла более 36 килограммов наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

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