Екатеринбург, , 18:56 — REGNUM Соборную мечеть в Екатеринбурге стоит строить на окраине, а не в центре города. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият), муфтий Абдуль Куддусс Ашарин, сообщает Village.

Религиозный деятель высказался против строительства мечети в центре — в этом случае мусульмане «будут перегораживать улицы», опасается Ашарин.

«Логично построить ее на окраине, организовать инфраструктуру», — считает муфтий.

Рядом с окраинной соборной мечетью можно возвести халяльные магазины, кафе, транспортную развязку, чтобы мусульмане приезжали будто бы в «маленькую Бухару», считает глава управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге назвали сроки строительства мечети на Сортировке. Её должны возвести до конца января 2020 года.

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