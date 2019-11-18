Сеул, , 18:44 — REGNUM С сентября по октябрь южнокорейская полиция задержала 11 275 человек, которые управляли автомобилями в нетрезвом виде. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

13 человек были арестованы — главным образом, в чьей крови были обнаружены слишком высокие доли содержания алкоголя; один из арестованных управлял автомобилем без водительских прав, которых его ранее лишили также за пьяное вождение. В полиции заявили, что намерены активизировать борьбу в преддверии новогодних праздников, чтобы обеспечить большую безопасность на дорогах. Отмечается, что злостные нарушители могут не только навсегда лишиться своих автомобилей, но и отправиться за решетку.

Также в Южной Корее законодатели предлагают лишать прав пожилых граждан, страдающих возрастными заболеваниями, например, деменцией. По мнению депутатов, пожилые граждане представляют большую опасность для других участников движения, так как не способны адекватно оценивать дорожную обстановку.