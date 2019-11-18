Сеул, , 19:01 — REGNUM Южная Корея оказалась в числе стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где лучше всего налажено лечение раковых заболеваний. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные организации.

В частности, в Южной Корее зафиксирован самый высокий процент выживаемости при лечении колоректального, ректального рака и рака брюшной полости — 71,8%, 71,1% и 68,9% соответственно. Что касается рака лёгких, то выживает каждый четвёртый, проходивший лечение, а в случае с лимфоцитарной лейкемией 84,4% пациентов, что на 0,7% выше, чем в среднем по ОЭСР.

Кроме того, южнокорейские врачи преуспели в лечении нераковых заболеваний. Так, погибают от инсульта лишь 3,2%, в то время как средний показатель по ОЭСР составляет 7,7%. Также в два раза больше людей смогли избавиться от астмы и диабета — 81 и 245 на каждые 100 тысяч человек соответственно.