Харгейса, , 18:20 — REGNUM Национальный союз сомалийских журналистов (NUSOJ) решительно осудил насильственное и незаконное приостановление деятельности телеканала Horn Cable TV, ведущей независимой телевизионной сети в Харгейсе, и арест ее главного редактора. Прежде чем приостановить работу Horn Cable TV и отдать приказ сотрудникам станции освободить помещение около 9 часов утра, полиция Сомалиленда также арестовала Абдулкадира Сулеймана Асайра — главного редактора Horn Cable TV, который был задержан после того, как его вызвали в Департамент расследований преступлений полиции Сомалиленда. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Ранее министерство информации и культуры Сомалиленда подало прошение об уголовном преследовании в отношении телеканала Horn и просило полицию на неопределенный срок приостановить работу телевизионной сети и арестовать Абдулкадира Сулеймана Асайра за «нарушение закона» и «подстрекательство общественности».

«Мы столкнулись с организованной кампанией правительства Сомалиленда, направленной на то, чтобы заставить замолчать Horn Cable TV и запретить нам заниматься независимой журналистикой без какого-либо влияния на наш новостной контент. Мы уже ответили в суде, чтобы отреагировать на юридические жалобы правительства, но нас все равно незаконно отстранили от деятельности, а нашего редактора задержали», — сообщил NUSOJ генеральный директор Horn Cable TV Мохамед Абди Илиг.

NUSOJ призывает власти Сомалиленда прекратить постоянные репрессии против журналистов и независимых СМИ. Профсоюз очень встревожен натиском на СМИ и журналистами в Сомалиленде, который резко усилился с начала подавления свободы мнений в 2018 году.

«Данный акт против свободы СМИ подтверждает, что власти Сомалиленда хотят подавить любой свободный голос в регионе. Мы призываем Сомалиленд уважать права человека на свободу выражения своих мнений, отменить решение о приостановке работы Horn Cable, снять сфабрикованные обвинения против журналистов телеканала и немедленно и безоговорочно освободить Абдулкадира Сулаймана Асайра», — заявили в NUSOJ.

Horn Cable TV — ведущая независимая телевизионная сеть в Сомали со штаб-квартирой в Харгейсе, Сомалиленд.