Липецк, , 18:01 — REGNUM В Липецкой области за 10 месяцев 2019 года раскрыто 6010 преступлений. Как сообщила пресс-служба областного УМВД, были установлены личности 5364 нарушителей, 3596 из них уже привлечены к уголовной ответственности.

С начала года было раскрыто 239 преступлений прошлых лет, из которых 53 относились к категориям тяжких и особо тяжких.

Полиция раскрыла 32 преступления, совершённых организованными преступными группами, и установила личности 44 участников организованных группировок.

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