Иваново, , 18:00 — REGNUM Отделение неотложной травматологии городской клинической больницы №7 открылось в обновлённом здании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 18 ноября отделение осмотрел губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«Вы помните, в каком это всё было состоянии до ремонта. У нас в регионе еще много объектов в тяжелом состоянии. Вы знаете, недавно принято решение, что будут серьезные средства на пять лет выделены на приведение в порядок первичного звена медицинской помощи. Подготовлен план действий, который внесен в правительство России и сейчас должен пройти экспертизу. Но пока он утверждается, жизнь не останавливается, и мы постепенно ремонтируем наши объекты здравоохранения», — сказал Станислав Воскресенский.

Капремонт корпуса начался в 2016 году. Всего на ремонт и оборудование здания, в котором расположены отделения неотложной травматологии и городской урологический центр, за 2016−2019 годы было направлено 44 млн рублей. Пропускная способность отделения травматологии, в котором неотложная помощь оказывается круглосуточно, составляет 210 человек в сутки. Только за утро 18 ноября в отделение обратились 15 человек.

Как рассказала главный врач городской клинической больницы №7 Анастасия Потапова, в здании полностью заменены межэтажные перекрытия, кровля, окна и двери, система водоснабжения. В обновлённое помещение закуплено современное оборудование — в частности, цифровой рентгенографический аппарат стоимостью 13 млн рублей с высокой разрешающей способностью. Интеграция аппарата в информационную систему «1С: Медицина» позволит в онлайн-режиме передавать снимки и прикреплять их к электронным картам пациентов.

Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин добавил, что городская больница №7 является пилотным проектом по внедрению информационных технологий. Помимо этого в регионе в 2020 году будет создан единый цифровой архив медицинских изображений.

«Каждый сделанный снимок, заключение попадут в хранилище. Врачу достаточно просто зайти в информсистему и посмотреть эти документы. А пациенту не надо хранить и везде носить с собой снимки», — пояснил Артур Фокин.