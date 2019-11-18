Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Судьи Московского окружного военного суда (МОВС) отложили прения по делу о теракте в петербургском метро из-за впавшей в истерику обвиняемой Шохисты Каримовой, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда 18 ноября.

Подсудимые по делу о теракте в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в понедельник государственный обвинитель выступил на процессе с обвинительным заключением. Для девяти из 11-ти подсудимых прокурор Надежда Тихонова зачитала требуемые гособвинением сроки. Для четверых обвинение просит назначить пожизненные сроки в колонии особого режима, пятерым — сроки от 27 до 28 лет.

Еще двоим подсудимым объявить желаемое наказание гособвинитель не успела, так как 48-летняя Шохиста Каримова упала в обморок. После того как ей была оказана медицинская помощь, женщина впала в истерику и отказалась подниматься в зал заседания с конвоем.

«Ввиду отказа подсудимой подняться в зад заседания суд постановил перенести заседание на завтра (19 ноября), на 11 часов утра», — сказал судья Московского окружного военного суда.

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Напомним, 11 фигурантам уголовного дела вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва в вагоне метро Петербурга, в результате которого погибли 15 пассажиров и террорист-смертник Акбаржон Джалилов, ещё около 100 человек пострадали.

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