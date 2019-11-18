Липецк, , 17:50 — REGNUM В Липецкой области за 10 месяцев 2019 года на 2,4% снизилось число зарегистрированных преступлений. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального УМВД, их было зарегистрировано 10 тыс. 452, а за аналогичный период 2018 года — 10 тыс. 708.

Преступлений против жизни и здоровья населения граждан стало меньше на 8%. На 34,8% меньше было зафиксировано преступлений половой неприкосновенности. Число деяний, угрожающих общественной безопасности, снизилось на 1,2%, нарушений в сфере безопасности движения — на 16,7%.

Краж из квартир стало меньше на 10,2%, грабежей — на 15,1%, разбойных нападений — на 31,6%, изнасилований — в 6,3 раза меньше. В регионе на 18,4% меньше совершено преступлений, повлекших гибель людей.