Севастополь, 18 ноября 2019, 17:50 — REGNUM Севастопольцы опасаются, что во время реконструкции Матросского бульвара может пострадать несколько сотен здоровых деревьев. Об этом 18 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе общественной организации «Наш Севастополь».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил создать электронный портал объектов благоустройства города, на котором его жители могли бы высказывать мнение по поводу реконструкции парков и скверов.
Об этом: Севастопольцам позволят высказываться по поводу благоустройства города