Севастополь, , 17:50 — REGNUM Севастопольцы опасаются, что во время реконструкции Матросского бульвара может пострадать несколько сотен здоровых деревьев. Об этом 18 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе общественной организации «Наш Севастополь».

«В ходе реконструкции на Матросском бульваре подрядчик уже «пустил под нож» 620 деревьев. На деревья получен порубочный билет: часть из них будет кронирована, часть — спилена до основания. Только вот на главные вопросы: кем и когда проводилось обследование деревья?» никто не даёт», — отметили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил создать электронный портал объектов благоустройства города, на котором его жители могли бы высказывать мнение по поводу реконструкции парков и скверов.

Об этом: Севастопольцам позволят высказываться по поводу благоустройства города