Челябинск, , 17:48 — REGNUM Решение правительства России о создании в южноуральском Катав-Ивановском районе нацпарка «Зигальга» — это результат многолетней подготовки, и в этой подготовке активно участвовала Челябинская область. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер после издания соответствующего правительственного постановления.

Он отметил, что новый парк даст возможность сохранить уникальную природу этих мест, а также наладить организованный туристический поток. Областные власти в эту работу уже включились. Границы парка утверждены, разрабатывается нормативная база.

«Впереди разработка туристических маршрутов и создание необходимой инфраструктуры», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября постановление о создании парка подписал глава правительства России Дмитрий Медведев. Площадь нового объекта достигает 45 661,8 га.

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