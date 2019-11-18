Киев, , 17:28 — REGNUM В видеоигре Valhal, выполненной в жанре «королевской битвы», появится молот Тора Мьёльнир. Соответствующий трейлер разработчики из студии Blackrose Arts опубликовали 17 ноября на своём YouTube-канале.

Геймеры могут оценить возможности мифического оружия, которое появится в новом игровом режиме. Он получил название Wield Mjolnir.

Релиз Valhal в Steam состоялся 1 октября 2019 года. Игра предлагает геймерам несколько игровых режимов и 9 различных игровых миров из скандинавской мифологии.

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