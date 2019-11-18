Аддис-Абеба, , 17:43 — REGNUM По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Эфиопия — одна из крупнейших стран Африки, принимающих беженцев — должным образом удовлетворяет основные потребности беженцев, находящихся в стране. В своем докладе за ноябрь 2019 года УВКБ ООН сообщило, что Эфиопия эффективно осуществляет программы для беженцев, чтобы обеспечить удовлетворение их основных потребностей. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

УВКБ ООН признает, что Эфиопия эффективно осуществляет проекты для беженцев в таких областях, как образование, здравоохранение, продовольственная безопасность и предоставляет им питание, жилье, водоснабжение и доступ к энергии. В рамках этих программ около 255 студентов-беженцев также были зачислены в разные государственные университеты Эфиопии, присоединившись к сотням других, которые были зачислены в предыдущие годы.

Тем не менее, проблема с жильем для беженцев остается острой, поскольку 131 186 семей, что составляет 54% от общего числа беженцев, нуждаются в решении вопроса о получении временного жилья. По данным УВКБ ООН, к концу 2019 года планируется построить 40 000 временных приютов по всей стране.

Несмотря на усилия Эфиопии и УВКБ ООН, предоставление возможностей для переселения обратно на родину остается первоочередной задачей, поскольку условия для добровольной репатриации все еще неблагоприятны для большинства беженцев, а программы интеграции в местное общество еще не созданы.

Эфиопия, одна из крупнейших стран Африки, принимающих беженцев, в настоящее время предоставляет убежище для более 700 000 зарегистрированных беженцев и лиц, ищущих убежища.