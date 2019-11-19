Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 19 ноября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о введении штрафов за самовольное переустройство квартир, сообщает ИА REGNUM.

Государственная дума Duma.gov.ru

Сейчас КоАП РФ предусматривает административную ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах и только ответственность граждан. Парламентарии предлагают установить ответственность за самовольное переустройство, а также ответственность юридических и должностных лиц за эти же деяния.

Так, самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме будут караться наложением административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

За самовольную перепланировку и переустройство жилых помещений в многоквартирных домах будет штраф на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 4 тыс. до 4,5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.