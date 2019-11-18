Аддис-Абеба, , 17:42 — REGNUM Согласно заявлению властей Эфиопии, наблюдатели от Эфиопской организации гражданского общества (ОГО), которые будут работать на референдуме об автономном статусе региона Сидамо, проходят в городе Хавасса подготовку по мировым стандартам наблюдателей на референдумах. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Руководитель группы наблюдателей ОГО на референдуме в Сидамо Билен Асрат заявила, что в двухдневном тренинге приняли участие около 150 наблюдателей, которые проявили интерес к осуществлению своей работы на данном референдуме. Она добавила, что наблюдателей набрали из всех регионов страны, включая администрацию городов Аддис-Абеба и Дыре-Дауа.

Тренинг был сфокусирован на вопросах и целях данного референдума, требованиях и стандартах, которые необходимо выполнить в связи с провозглашением новой конституции, назначением выборов и созданием новых политических партий, что должно проходить в соответствии с международным правом.

По словам Билен, наблюдатели будут осуществлять свои функции на отдельных избирательных участках в качестве «стационарных» и «мобильных» наблюдателей. Сообщается также, что наблюдатели будут распределены по округам с учетом гендерного паритета и их принадлежности к той или иной организации.