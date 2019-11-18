Киров, , 17:20 — REGNUM В Кировстате подвели итоги летней оздоровительной кампании, подсчитав, сколько детей отдохнули в лагерях разного типа, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Кировской области за период с мая по сентябрь 2019 года работали 537 организаций отдыха детей и их оздоровления (без учёта субъектов малого бизнеса). Они приняли 51,3 тыс. школьников, в том числе 34,7 тыс. детей (67,7% от общего число) отдохнули в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Статистики отмечают, что для 16,6 тыс. детей (32,3% от общей численности отдохнувших) особо запоминающимися были дни, проведенные в загородных лагерях.

Вместе с местной детворой в летних оздоровительных лагерях отдыхали 516 детей, приехавших из других регионов России, из них 146 человек приехали из Москвы и Подмосковья, 85 детей приняты из Архангельской области, по 30 человек — из Свердловской и Ростовской областей, 29 детей — из Удмуртии.

В мае в правительстве Кировской области отмечали, что в летних лагерях смогут отдохнуть более 59 тысяч детей, в том числе в региональных образовательных учреждениях с дневным пребыванием детей — 8,7 тыс. ребят.