Москва, , 17:18 — REGNUM Участники конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — сформировали рейтинг самых интересных и полезных социальных проектов для реализации в рамках конкурсного задания «Сердце Лидера». Всего поступило более 21 тысячи предложений по реализации проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем. Об этом журналистам сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

"Все участники дистанционного этапа оценивали проекты других конкурсантов и ранжировали их в порядке полезности для общества. Социальная ответственность и готовность помочь людям — неотъемлемая часть лидерства. И у многих лидеров, как показал рейтинг, есть хорошие идеи — как сделать свой регион лучше, помочь людям, внедрить новые практики. Однако не у всех достаточно опыта в организации подобных мероприятий. Поэтому в этом году мы дали участникам выбор — реализовать свой проект или присоединиться к реализации той идеи, что вызвала у них наибольший отклик. Такой формат даст конкурсантам опыт командной работы и позволит масштабировать самые актуальные и полезные проекты», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Среди 21 с лишним тысячи представленных идей самыми популярными темами стали: «Просвещение и образование» (4809 заявок); «ЗОЖ: профилактика, а не лечение» (1974 записи); «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу» (1862). Далее по популярности темы расположились следующим образом: «Семья: сохранение традиций и ценностей» (1270); «75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне» (1089); «Внутренний туризм: новые формы и маршруты» (957); «Правовая защита граждан и предпринимателей (859)»; «Культурно-историческое наследие России (588)»; «Проекты в области науки» (542). Также было подано свыше 7 тысяч проектов с собственной тематикой.

В лидеры рейтинга проектов (получивших наибольшие баллы от участников) вошли идеи, направленные на улучшение организации медицинской помощи. Это такие проекты, как: «Доступная онкодиагностика» —организация группы специалистов для выездных мероприятий; «Улучшение ранней диагностики злокачественных новообразований» — широкая информационная санитарно-просветительская работа по повышению уровня онконастороженности у населения и приверженности ЗОЖ; «Здоровые дети — будущее России!» — формирование у детей потребности в правильном питании, понимания важности соблюдения режима сна и физических нагрузок.

По количеству оценок в рейтинге также лидирует проекты по темам «Семья: сохранение традиций и ценностей» и «Просвещение и образование». К примеру, в рамках идеи «Сельские школы агробизнес-образования» предполагается проведение образовательных программ по знакомству школьников с современными агротехнологиями и агронаукой в рамках сетевого партнерства с предприятиями агропромышленного комплекса; в рамках идеи «Осознанная безопасность детей» — обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста принципам безопасного общения с посторонними людьми и поведения в критических ситуациях; в рамках идеи «Семья России» — циклы встреч и тренингов, посвященных вопросам семейных ценностей.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, задание «Сердце Лидера» стало одним из этапов конкурса «Лидеры России» в прошлом году. По итогам было реализовано свыше 1000 проектов. При этом, многие участники предыдущих сезонов продолжают осуществлять их и сейчас.

Выбрать проект конкурсанты должны в период с 18 ноября по 8 декабря.

До 1 марта 2020 года участникам необходимо будет реализовать проект и загрузить отчет о его реализации в личный кабинет.

Участники конкурса «Лидеры России», не набравшие достаточно баллов для выхода в суперфинал, но выполнившие лучшие социальные проекты в рамках задания «Сердце Лидера», получат призы от организаторов и право присутствовать на лекциях суперфинала.

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