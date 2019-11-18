с. Доброе, , 17:16 — REGNUM В Липецкой области в районном центре Доброе 23 ноября пройдёт фестиваль «Доброе сало». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Жители Добровского района привезут на фестиваль сало, приготовленное по традиционным и авторским рецептам. Главному продукту фестиваля будут посвящены тематические конкурсы: гостям предстоит выбрать наиболее красивый костюм и лучшее фото поросенка, самый вкусный бутерброд. Кроме того, посетителей ждут народные забавы и развлечения, выступление творческих коллективов и театрализованное представление.

Событийный туризм привлекает в Липецкую область все больше гостей. Ежегодный фестиваль «Русборг» посещают свыше 30 тыс. зрителей, несколько десятков тысяч человек — праздники «Антоновские яблоки» и «Русская закваска». Популярностью у любителей этнотуризма пользуются фестивали «Липецкое городище», «Казачья застава», музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова. Гастрономическое направление представлено фестивалями «Раненбургское застолье», «Доброе сало», «Тыквенная каша». Регион прочно вошел в число лидеров среди субъектов РФ по событийному туризму, а некоторые фестивали были включены в Национальный календарь событий.

«На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», — считает глава региона Игорь Артамонов.