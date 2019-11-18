Аддис-Абеба, , 17:41 — REGNUM В результате совместной операции Национальной службы разведки и безопасности Эфиопии и полицейской комиссии Аддис-Абебы восемь иностранных граждан были арестованы по обвинению в печати и распространении поддельных денежных знаков. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

По словам старшего сержанта полиции Бырехуна Силеши, следователя комиссии по делу, иностранные граждане были арестованы в пригороде столицы Боле, провинция Уореда, где они устроили себе «схрон» в секретном месте под названием «Мета-Фабрика».

Комиссар сообщил, что у фальшивомонетчиков удалось изъять 512 поддельных долларов США, 455 200 (около 14 тысяч долларов США) настоящих эфиопских бырров и 1900 долларов США, которые были возвращены обманутым гражданам.

Кроме того, в двух домах, которые арендовали преступники, были обнаружены несколько заготовленных клише под эфиопский бырр и доллар США, а также химикаты и другие материалы, используемые для печати поддельных банкнот.