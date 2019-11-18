Волгоград, , 17:10 — REGNUM Священнослужитель пытался ладаном «выкурить» судебных приставов из квартиры своего сына-должника в городе Жирновске Волгоградской области. Таким образом он хотел помешать должностным лицам описать имущество, сообщили 18 ноября в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство было открыто на мужчину, взявшего в банке более 60 тысяч рублей и вовремя не погасившего кредит. Его заранее уведомили о мерах принудительного характера в случае невыполнения своих обязательств, однако в установленное законом время мужчина так и не оплатил счёт. Тогда приставы-исполнители по адресу регистрации должника составили акт описи и ареста имущества.

«Увидев серьёзные намерения должностного лица, гражданин К. со словами: «Подождите, прекратите, сейчас батюшка всё решит!» взял телефон и начал кому-то звонить. Спустя несколько минут в дом вошел батюшка в рясе. Как оказалось, священнослужитель является отцом должника. Гость попытался «выкурить» государственных служащих из помещения, используя ладан и благовония», — пояснили в ведомстве.

Церковные благовония, однако, не помешали приставам исполнить свой служебный долг, а мужчине пришлось расплатиться по своим кредитным обязательствам.