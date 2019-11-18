Воронеж, , 17:08 — REGNUM Чиновник Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области заплатит штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщил ИА REGNUM 18 ноября старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов. Дела об административных правонарушениях были возбуждены по итогам проверки.

Прокуратурой установлено, что 14 и 25 июня 2019 года в Фонд поступили обращения по вопросу проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, однако ответы заявителям направлены не были.

«Подобное бездействие Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области является прямым нарушением одного из основополагающих и закрепленных в Конституции РФ права граждан на обращение в компетентные органы», — уточнил Усов.

В отношении сотрудника отдела технического контроля регионального ФКР были возбуждены два дела об административных правонарушениях. Решением мирового суда виновному назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Арбитражный суд Воронежской области отклонил жалобы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области и муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж «Городская дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства». Истцы через суд попытались опротестовать решения и предписания Воронежского УФАС, который выявил факты заключения дополнительных соглашений об оказании услуг строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах без проведения конкурсных процедур.

Об этом: Воронежский Фонд капремонта игнорировал госзакупки — УФАС