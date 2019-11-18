Оренбург, , 17:09 — REGNUM В шести муниципальных образованиях Оренбургской области зафиксированы очаги внебольничной пневмонии — Оренбурге, Орске, Соль-Илецке, Бугуруслане, Абдулино, Ясном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, из-за массовой заболеваемости, которая происходит на фоне сезонного роста случаев ОРВИ, на карантин закрыто десять школ. Аудиторные занятия отменили в двух школах Оренбурга, в одной — Орска, одной — Соль-Илецка, трех — Бугуруслана, двух — Абдулино, одной — Ясного.

В частности, на десять дней приостановлена образовательный процесс в стенах лицея №9 Оренбурга, сообщает пресс-служба мэрии.

Еженедельно на территории области регистрируется 300−320 случаев заболеваний внебольничными пневмониями. В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что в 40% случаев дети несвоевременно обращались за медпомощью при заболевании ОРВИ, в результате возникло осложнение — пневмония.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году с октября отмечен рост заболеваемости пневмонии, при этом всплеск происходит за счет школьников.

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