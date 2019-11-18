Белград, , 18:17 — REGNUM Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича — стабильное. После прохождения курса лечения от сердечно-сосудистого заболевания он был выписан из Военно-медицинской академии, пишет сербское новостное агенство RTS 18 ноября.

Пресс-секретарь президента Сербии Сюзанна Василевич ранее заявила, что Александр Вучич был два дня подключён к аппаратам реанимации и теперь чувствует себя немного лучше. По её словам, он всё ещё должен придерживаться терапевтических процедур, не нагружая себя обязанностями. Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар также заявил, что жизнь президента была под угрозой.

Вучич, по его словам, имеет хронические, незначительные проблемы с сердцем, но 15 ноября произошло серьезное ухудшение состояния его здоровья, в связи с чем он решил провести обследование в Военно-медицинской академии.

Сразу после приёма врачи сделали вывод, что жизнь президента находится под угрозой. После медицинского вмешательства президент показал хорошую реакцию на терапию, которая ему была назначена.

Врачи военно-медицинской академии рекомендовали президенту Сербии сократить регулярную деятельность в ближайшем будущем, чтобы полностью восстановиться.

Сам президент Александр Вучич обратился к общественности 16 ноября с сообщением, в котором он поблагодарил всех тех, кто заботился о нем, и заявил, что сегодня он снова принимается за свои обязанности.