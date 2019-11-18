Бишкек, , 16:55 — REGNUM По информации департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Киргизии, за десять месяцев 2019 года в республике выявлено 642 случая заражения ВИЧ-инфекцией, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, передает «Кабар».

Всего же на территории страны официально зарегистрированы 9 435 человека с ВИЧ-инфекцией, из которых гражданами Киргизии являются 8 919 человек, а остальные 516 имеют иностранное гражданство.

Также отмечается, что за годы независимости в Киргизии от ВИЧ и СПИДа умерли 2002 человека.