Ялта, Крым, , 16:58 — REGNUM В Ялте относятся к вопросу спила деревьев слишком легкомысленно, нельзя в городе сокращать общую площадь зелёных насаждений. Такое мнение 18 ноября на оперативно-хозяйственном совещании высказал глава администрации города Иван Имгрунт.

«В городе слишком вольготного подходят к уничтожению деревьев, которые высаживали не мы. У нас нет морального права так к этому относиться. Наверное, когда нужно что-то строить или ремонтировать, необходимость спила деревьев есть, но общую площадь зелёных насаждений мы не должны уменьшать», — подчеркнул глава администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Ялты сообщили о намерениях ужесточить требования к процедуре спила деревьев. Помимо этого, в городе хотят пересмотреть вопрос компенсационных выплат за спиленные насаждения и купить спецтехнику для пересадки больших деревьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Ялты предложил не уничтожать, а пересаживать большие деревья