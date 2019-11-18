Ялта, Крым, 18 ноября 2019, 16:58 — REGNUM В Ялте относятся к вопросу спила деревьев слишком легкомысленно, нельзя в городе сокращать общую площадь зелёных насаждений. Такое мнение 18 ноября на оперативно-хозяйственном совещании высказал глава администрации города Иван Имгрунт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Ялты сообщили о намерениях ужесточить требования к процедуре спила деревьев. Помимо этого, в городе хотят пересмотреть вопрос компенсационных выплат за спиленные насаждения и купить спецтехнику для пересадки больших деревьев.
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