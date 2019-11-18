Ялта, Крым, , 16:49 — REGNUM Власти Ялты задумались о покупке специальной техники для пересадки больших деревьев. Об этом 18 ноября на оперативно-хозяйственном совещании заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

«Наверное, не все деревья необходимо уничтожать, часть можно пересаживать, такая техника и соответствующая технология есть. Поручил проработать вопрос её приобретения», — отметил Имгрунт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Ялты сообщили о намерениях ужесточить требования к процедуре спила деревьев. Помимо этого, в городе хотят пересмотреть вопрос компенсационных выплат за спиленные насаждения.

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