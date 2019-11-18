Усть-Катав, Челябинская область, , 16:37 — REGNUM В Челябинской области порядка 150 учеников школы № 4 Усть-Катава уже третий месяц вынуждены ездить на учёбу в другой населённый пункт. Причиной стали неоднократные переносы сдачи объекта, пишут местные СМИ.

Школа находится у детей рядом с домом. Сдать объект собирались к 1 сентября. Ход ремонтных работ контролирует глава области Алексей Текслер. Но завершить ремонт вовремя не удалось.

В конце октября министр строительства региона Виктор Тупикин поставил подрядчикам новый срок сдачи работ — 11 ноября. Замглавы минстроя Татьяна Антонова, в свою очередь, тогда же отмечала, что школа находится в высокой степени готовности. Работы осталось не так много, и если рабочие активно возьмутся за неё, то всё сделают в новый срок, сообщает «Первый областной».

Отметим, что срок сдачи школы переносился несколько раз. Причиной стали претензии к проекту ремонтных работ. Судя по тому, что 18 ноября темой заинтересовались федеральные СМИ, сдать её к 11 ноября снова не удалось.

По данным ОТР, сейчас дети вынуждены ездить в маршрутках за 15 километров. Но они переполнены, места в них есть не всегда. Один из учеников по этой причине уже опоздал в школу. Вместе со своими одноклассниками он ждёт транспорта порой по 30 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, госкомиссия нашла в проекте ремонта школы больше 40 недочётов. Среди них отсутствие системы дымоудаления и главного входа. При этом проект был утверждён больше года назад и тогда он не вызвал ни у кого вопросов. Его приняли и чиновники, и инженеры.

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