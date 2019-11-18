Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Жители многоэтажного и многонаселенного поселка Шушары (Пушкинский район Санкт-Петербурга) в понедельник, 18 ноября, начали серию одиночных пикетов у Смольного.

Как сообщается в группе поселка в социальной сети, первый пикет прошел сегодня утром, с 9 до 11 часов.

Участники пикетов, живущие в Шушарах, надеются привлечь внимание правительства Санкт-Петербурга к проблемам нового микрорайона.

«В Шушарах не хватает школ, детских садов и проблема с выездом», — отмечают в группе «Шушары» в соцсети «ВКонтакте».

В паблике «Шушары. Подслушано» отмечается, что на плакате сегодняшнего пикетчика Михаила Шарикова было написано: «Шушарам уже невмочь. Беглов, вы способны помочь?»

К пикетчику подошел вице-губернатор Николай Бондаренко, пообещав передать требования жителей Шушар губернатору Александру Беглову.

Жители поддерживают идею пикетов. «Спасибо за неравнодушие! Нам всем нужна инфраструктура! Школы переполнены, садов не хватает, поликлиники детской нет! про досуг говорить не приходиться вообще! Спасибо! Будем надеяться, что поможет и нас услышит власть города», — пишет одна из жительниц.

«Нужен каждый день у Смольного (рано утром в будни) житель Шушар с плакатом по теме, чтобы добиться реакции от Беглова. Желающих просьба отозваться.На этой неделе добровольцы уже есть», — сообщают организаторы.