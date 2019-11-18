Ялта, Крым, , 16:35 — REGNUM Власти Ялты хотят ужесточить требования к процедуре спила деревьев. Об этом 18 ноября на оперативно-хозяйственном совещании заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

«Нужно ужесточить требования при выдаче разрешений на уничтожение зелёных насаждений. Также предлагаю включить в комиссию по их обследованию представителей общественности. Этот процесс должен быть публичным, если решение о сносе принято, необходимо доводить эту информацию до населения», — отметил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве Ялты сообщили, что территорию города Ялты поделят на санитарные зоны для уборки улиц.

Об этом: Крымскую Ялту поделят на санитарные зоны