Оттава, , 16:29 — REGNUM Посол Латвии в Канаде Карлис Эйхенбаумс обратился к местным властям с просьбой подсветить Ниагарский водопад в цвета национального флага Латвии в честь 101-й годовщины независимости страны, пишет портал bb.lv.

По данным журналистов, соответствующее разрешение уже выдано. Праздничная подсветка будет включаться несколько раз, на 15 минут в 21:00, 22:00 и 23:00.

Напомним, первый раз подобная акция состоялась в прошлом году, когда Латвия отмечала 100-летний юбилей независимости, датируемый с 1918 года.

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