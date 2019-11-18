Курган, , 16:26 — REGNUM В Курганскую область придут сильные морозы. В ночью на 19 ноября температура опустится до —32, днём не поднимется выше —15 градусов по Цельсию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Зауралью.

Спасатели просят курганцев не выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа. Защитить щёки и подбородок. Отказаться от употребления в морозы спиртных напитков. Не надевать металлические серёжки и кольца — они могут пристыть к коже, нанеся раны.

Кроме того, в морозы увеличивается риск возникновения пожаров в домах. Лучше топить печь несколько раз в день с временным интервалом между топками, чем перекаливать её, провоцируя пожар.

В случае возникновения экстренной ситуации необходимо звонить по номерам «101» и «112».