Москва, 18 ноября 2019, 16:24 — REGNUM В Москве перенесли заседание Басманного суда по делу журналиста Ивана Голунова, передаёт 18 ноября корреспондент ИА REGNUM.
Причиной послужило ходатайство, поступившее судье от следователя, об отсутствии в пределах Москвы следственной группы.
Адвокат Голунова Сергей Бадамшин посчитал данное заявление заведомо недостоверным. По его словам, один из следователей якобы выступал в Московском городском суде.
Заседание по «делу Голунова» длилось около двух минут и было перенесено на 26 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, по уголовному делу журналиста Ивана Голунова оказались засекречены все документы.