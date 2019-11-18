Ростов-на-Дону, , 16:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону 24 ноября состоится показ исторической реконструкции боёв за первое освобождение города в 1941 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Реконструкция под названием «Ростов-на-Дону — город первого удара» состоится на территории историко-этнографического комплекса «Кумжа». Здесь же запланирован третий казачий юнармейский военно-полевой сбор «Полигон», посвященный 78-й годовщине со дня освобождения города от оккупантов.

Как ожидается в день реконструкции состоится концерт, выставка военной техники, показательные выступления силовиков. Для гостей будет работать полевая кухня.

ИА REGNUM напоминает, что первое освобождение Ростова-на-Дону от гитлеровцев произошло 29 ноября 1941 года. Победа на Дону стала первым крупным успехом красноармейцев в ходе Великой Отечественной войны.