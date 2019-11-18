Белгород, , 16:20 — REGNUM Новую линию по производству дорожного разметочного материала — термопластика — запускает компания «БелЗНАК» в посёлке Борисовка Белгородской области. Полимерный материал можно будет делать белым или цветным. Качество готового продукта подтверждено в лабораторных условиях, сообщили 18 ноября в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта.

В Борисовке компания провела полную реконструкцию производственной площадки, построила новые корпуса. Для собственного производства термопластика была закуплена датская установка. Компоненты необходимые для полимерной разметки можно будет приобретать и в России, и за рубежом. В состав термопластика входят разнофракционные наполнители, это позволит заполнить все поры дорожного покрытия при нанесении разметки.

По данным департамента, в 2019 году по региональной программе дорожных работ построено и отремонтировано 458 объектов. Объём финансирования составил 21,5 млрд рублей.